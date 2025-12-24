(Video) Ovaj deo Srbije zavejao sneg! Evo gde će do sutra napadati i do pola metra!

Istočni deo Srbije danas je zahvatila prava zima.

Sneg u brdsko-planinskim predelima veje već od ranog jutra, a tokom prepodneva kiša je prešla u susnežicu i sneg i u nižim predelima. Već je palo desetak centimetara snega, a snimak sa područja Negotina je fascinantan, prizori konačno u skladu sa ovim dobom godine. Na istoku Srbije sneg će vejati i danas i sutra. A post shared by 𝗛 𝗔 𝗜 𝗟 𝗭 | SRB |® (@hailz_srbija) U nižim predelima očekuje se i do 20 cm snega, a na planinama i do čak pola metra. Sneg će na