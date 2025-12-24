Više nego ikada potrebno nam je razumevanje, solidarnost i zajedništvo. Ministarka Mesarović uputila srdačne čestitke za Božić.…

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović svim građanima koji Božić obeležavaju po gregorijanskom kalendaru uputila je srdačne čestitke, sa željom da ovaj veliki praznik provedu u miru i radosti, okruženi svojim najdražima.

-Danas, više nego ikada, potrebni su nam međusobno razumevanje, solidarnost i osećaj zajedništva. Neka duh Božića donese svetlost i nadu u vaše domove i podstakne nas da dalje zajedno gradimo društvo zasnovano na poštovanju i poverenju. Želim vam mnogo zdravlja, lične i porodične sreće i uspeha u vremenu koje je pred nama. Srećan Božić! A post shared by Adrijana Mesarovic (@mesarovicadrijana)