Kiša tokom većeg dela dana, na planinama moguć sneg – temperatura do 9 stepeni Dodatna pažnja savetuje se svim hroničnim bolesnicima

Glas Zaječara pre 20 minuta  |  Izvor: RTS
Kiša tokom većeg dela dana, na planinama moguć sneg – temperatura do 9 stepeni Dodatna pažnja savetuje se svim hroničnim…
Promenljivo vreme očekuje nas tokom celog dana. U većem delu Srbije tokom prepodneva kiša, osim u planinskim delovima Istočne Srbije gde se očekuje sneg. Od sredine dana suvo, ali nove padavine se očekuju tokom večeri. Ujutru temperatura od 1 do 5, tokom dana do 9 stepeni. Oblačno sa kišom, u planinskim predelima istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Kratkotrajni prestanak padavina pre podne u jugozapadnim, a od sredine dana i u većini ostalih
