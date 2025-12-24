Sutra u Novom Pazaru kiša i sneg: očekuje se zahlađenje

U Srbiji se sutra očekuje oblačno i malo hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Dok se u severnim krajevima očekuje kiša, predelima južno od Save i Dunava predstoji formiranje snežnog pokrivača. Vremenske prilike pratiće slab i umeren vetar, koji će u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno biti jak, istočnog i jugoistočnog smera. Temperature će se u prvom delu dana kretati u intervalu od 0 do 5 stepeni, dok se u popodnevnim i večernjim satima očekuje dodatni pad temperature na vrednosti od -3 do 2 stepena. Do