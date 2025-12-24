Sutra u Novom Pazaru kiša i sneg: očekuje se zahlađenje

IndeksOnline pre 4 sati
Sutra u Novom Pazaru kiša i sneg: očekuje se zahlađenje

U Srbiji se sutra očekuje oblačno i malo hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Dok se u severnim krajevima očekuje kiša, predelima južno od Save i Dunava predstoji formiranje snežnog pokrivača. Vremenske prilike pratiće slab i umeren vetar, koji će u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno biti jak, istočnog i jugoistočnog smera. Temperature će se u prvom delu dana kretati u intervalu od 0 do 5 stepeni, dok se u popodnevnim i večernjim satima očekuje dodatni pad temperature na vrednosti od -3 do 2 stepena. Do
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

(Tabela) "Batut" se hitno oglasio: Ovi delovi Srbije nek spreme zalihe, temperatura pada skoro na -10! Zima zadaje žestok…

(Tabela) "Batut" se hitno oglasio: Ovi delovi Srbije nek spreme zalihe, temperatura pada skoro na -10! Zima zadaje žestok udarac: "Opasno je"

Blic pre 38 minuta
Putevi Srbije apelovali na oprez zbog najavljenog snega

Putevi Srbije apelovali na oprez zbog najavljenog snega

Šabačke novosti pre 1 sat
(Video) Ovaj deo Srbije zavejao sneg! Evo gde će do sutra napadati i do pola metra!

(Video) Ovaj deo Srbije zavejao sneg! Evo gde će do sutra napadati i do pola metra!

Dnevnik pre 2 sata
Zabeleo se ovaj deo Srbije: Sneg veje li veje, konačno prizori u skladu sa dobom godine

Zabeleo se ovaj deo Srbije: Sneg veje li veje, konačno prizori u skladu sa dobom godine

Mondo pre 3 sata
Sneg zavejao ovaj deo Srbije, snimci su neverovatni: Do sutra u ovim predelima pašće i do pola metra

Sneg zavejao ovaj deo Srbije, snimci su neverovatni: Do sutra u ovim predelima pašće i do pola metra

Telegraf pre 3 sata
Upozorenje RHMZ na snežne padavine i olujni vetar u istočnoj Srbiji

Upozorenje RHMZ na snežne padavine i olujni vetar u istočnoj Srbiji

Ist media pre 4 sati
Upozorenje RHMZ za istočnu Srbiju: Očekuju se padavine i vetar, na planinama do 40 cm snega

Upozorenje RHMZ za istočnu Srbiju: Očekuju se padavine i vetar, na planinama do 40 cm snega

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarDunavSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Vreme: Vučić i Stefanović se ne mire s porazom na izborima za VST, podnosi se veliki broj prigovora

Vreme: Vučić i Stefanović se ne mire s porazom na izborima za VST, podnosi se veliki broj prigovora

N1 Info pre 17 minuta
Iguman manastira Denkovac pravi sušenu tunu za kojom je najveća potražnja za vreme posta

Iguman manastira Denkovac pravi sušenu tunu za kojom je najveća potražnja za vreme posta

RTV pre 33 minuta
Vučić uputio božićnu čestitku svim vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru

Vučić uputio božićnu čestitku svim vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru

Blic pre 53 minuta
Vreme: Veliki broj prigovora na izborni proces u VST, cilj ponavljanje procesa

Vreme: Veliki broj prigovora na izborni proces u VST, cilj ponavljanje procesa

Danas pre 18 minuta
Najavljene nove saobraćajnice ka Novom Pazaru i Jarinju

Najavljene nove saobraćajnice ka Novom Pazaru i Jarinju

RTV Novi Pazar pre 7 minuta