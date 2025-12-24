Novosadski postupak: Zašto je odbačena optužnica protiv Vesića za nadstrešnicu

Reuters Železnička stanica u Novom Sadu Posle nekoliko meseci dobacivke tužilaštva i Višeg suda u Novom Sadu postupkom za utvrđivanje odgovornosti za pad nastrešnice u ovom gradu, optužnica je samo delimično potvrđena.

Na njoj nema nekih imena – i to ključnih. Viši sud u Novom Sadu odbacio je optužnicu protiv bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića, njegove pomoćnice Anite Dimoski i Jelene Tanasković, bivše direktorke Infrastukture Železnica Srbije. Bili su optuženi za teško delo protiv izazivanja opšte opasnosti. Odbačena je i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića, optuženih za nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova.