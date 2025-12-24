Skupovi “Raspiši pobedu” u nedelju u 19 mesta na jugu Srbije

Južne vesti pre 11 minuta  |  Jelena Canić Milanović
Skupovi “Raspiši pobedu” u nedelju u 19 mesta na jugu Srbije

Štandovi na kojima će se skupljati potpisi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora biće postavljeni u 19 gradova i opština na jugu Srbije u nedelju, 28. decembra, a reč je o akciji studenata u blokadi pod sloganom „Raspiši pobedu“.

Akcija će biti održana u Nišu, Prokuplju, Vranju, Pirotu, Leskovcu, Aleksincu, Bujanovcu, Bosilegradu, Bojniku, Vladičinom Hanu, Vlasotincu, Vučju, Grdelici, Žitorađi, Kuršumliji, Lebanu, Medveđi i Surdulici i Žitorađi. U Nišu će štand biti postavljen u parku ispred Skupštine grada kod Kazandžijskog sokačeta, u nedelju 28. decembra od 12 do 16 sati. U Pirotu će od 12 do 16 sati akcija biti održana na Crvenom trgu, a u Leskovcu će biti održana na gradskom trgu, kod
