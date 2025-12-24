Amerika će protiv Madura sprovesti sankcije "u maksimalnoj meri". Cilj Vašingtona da onemogući predsednika Venecuele da kontroliše državne resurse

Američke vlasti saopštile su u Ujedinjenim nacijama (UN) da će uvesti i sprovoditi sankcije "u maksimalnoj meri" kako bi onemogućile predsednika Venecuele Nikolasa Madura da kontroliše državne resurse.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa mesecima vodi kampanju protiv brodova osumnjičenih za trgovinu drogom kod venecuelanske obale i pacifičke obale Latinske Amerike. Kako je prenela agencija Rojters na svom sajtu, Tramp je pretio napadima na Venecuelu. "Najozbiljnija pretnja ovoj hemisferi, našem sopstvenom susedstvu i SAD, dolazi od transnacionalnih terorističkih i kriminalnih grupa", rekao je američki ambasador pri UN Majk Volc u Savetu
