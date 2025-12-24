Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno.

Kurir pre 9 minuta
Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno.

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova. Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. Kurir.rs
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 39 minuta
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Ovo je jedno od najjeftinijih klizališta u Beogradu: Evo koje su cene, jedna stvar je besplatna, a ovo su saveti za početnike…

Ovo je jedno od najjeftinijih klizališta u Beogradu: Evo koje su cene, jedna stvar je besplatna, a ovo su saveti za početnike (video)

Blic pre 15 minuta
Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno.

Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno.

Kurir pre 9 minuta
Trofej Beograda u rukometu: Na turniru za vikend učestvuje 20 klubova sa 30 ekipa iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije

Trofej Beograda u rukometu: Na turniru za vikend učestvuje 20 klubova sa 30 ekipa iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije

Kurir pre 4 minuta
Danas bez vode u Beogradu: Na spisku su ove 4 ulice

Danas bez vode u Beogradu: Na spisku su ove 4 ulice

Kurir pre 24 minuta
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 39 minuta