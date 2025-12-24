Rusija je Evropi pružala prilike za razvoj i nikada joj nije bila neprijatelj, izjavio je predsednik ruske Dume Vjačeslav Volodin. "Rusija nikada nije bila neprijatelj Evrope.

Pomagala je njenom razvoju isporukama povoljne energije, čineći evropsku ekonomiju konkurentnijom", rekao je Volodin na poslednjoj sednici jesenjeg zasedanja parlamenta. On je naveo da pojedini evropski političari koriste narativ o ruskoj pretnji kako bi zadržali vlast. "Bilo bi mudro da građani Evrope takve političare pozovu na odgovornost. Što pre napuste svoje funkcije, to će Evropa brže videti poboljšanja", dodao je Volodin, prenosi TASS. (Kurir.rs/Beta)