Saigrač pokidao živce Jokiću, pa doživeo veliki peh! Razbesneo Srbina, a onda sa suzama u očima otišao u svlačionicu! (video)…

Katastrofalno veče za letošnje pojačanje Denver Nagetsa.

Iskusni NBA as Kem Džonson želeće što pre da zaboravi utakmicu u Dalasu. Igrao je katastrofalno protiv Mavsa, nervirao tokom meča Nikolu Jokića, a onda doživeo i veliki peh. U samom finišu meča povredio je koleno, pa je sa suzama u očima otišao u svlačionicu. Tri puta je Nikola bacio loptu "u prazno" jer Kem nije bio na mestu na kom je trebalo da bude, pa je srpski as u jednom momentu eksplodirao i očitao mu lekciju. Nažalost, košmarno veče zaokružila je povreda