Zelenski: Ukrajina sarađuje sa SAD, neophodan dodatni pritisak na Moskvu

Kurir pre 1 sat  |  Ukrinform
Ukrajina aktivno sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama u okviru mirovnih napora, a ključno je da Rusija ne opstruira taj proces, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

U suprotnom, naveo je on u večernjem video-obraćanju, neophodan je dodatni pritisak na Moskvu, prenosi Ukrinform. "Ukrajina nikada nije bila niti će biti prepreka miru. Aktivno radimo i činimo sve da postoje dokumenti i da ti dokumenti budu realistični. Najvažnije je da Rusija ne potkopa ovu diplomatiju i da se stoprocentno ozbiljno odnosi prema okončanju rata. Ako to ne bude slučaj, mora da usledi dodatni pritisak na Rusiju. Svet ima sve instrumente da taj
