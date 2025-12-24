Priznavanje poraza „bambus“ diplomatije: Vučić ocenio kako Srbija nema podršku ni od jedne velike sile

pre 4 sati
Priznavanje poraza „bambus“ diplomatije: Vučić ocenio kako Srbija nema podršku ni od jedne velike sile

Na današnjoj Ambasadorskoj konferenciji za medije Aleksandar Vučić je u jednom trenutku istakao da je Beograd od nove američke administracije očekivao velike pomake napred, ali da zapravo nema podrške ni od jedne velike sile. S tim u vezi, deluje da je i sam predsednik Srbije priznao da je njegova „bambus“ diplomatija doživela krah.

Govoreći o očekivanim pomacima u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), predsednik Republike je rekao da za sada to Srbija nije mogla da oseti, ni kada je reč o tarifama, ni o sankcijama na Naftnoj industriji Srbije. „Kada nam je bilo teško, nismo tu podršku dobili ni od drugih velikih sila, ni na istoku, ni u Evropskoj uniji. Bilo ko od njih mogao je da kaže – mi smo tu sa vama, mi smo tu za vas. Niko to nije učinio, svako je imao svoje dodatne razloge
