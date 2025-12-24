"Neka manje misle o tome": Vlade Đurović ima savet igračima Zvezde za novogodišnju noć

Crvena zvezda je poražena od Pariza na gostovanju u Evroligi 102:92, a Vlade Đurović je analizirao ovaj poraz.

Nakon što je pričao o lošem izdanju Džordana Nvore i brojnim lošim pojedincima u timu crveno-belih naglasio je da je dobro što sada dolazi pauza u elitnom takmičenju. Ovo je bio poslednji meč Crvene zvezde u Evroligi ove sezone, a naredni se igra tek 2. januara. Da bi se taj meč dobio, ima jednu stvar koju je savetovao Đurović košarkašima crveno-belih. "Manje o novogodišnjoj noći treba da razmišljaju igrači, a više o utakmici 2. januara protiv Efesa. Oni isto imaju