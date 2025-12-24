Ponovo eksplozija u Moskvi: Pre nekoliko dana stradao general, danas život izgubila dva policajca (foto)

Tri osobe, među kojima su i dvojica policijskih službenika, poginule su u eksploziji u Moskvi, saopštile su ruske vlasti.

Ruski mediji navode da je treća poginula osoba bio osumnjičeni, ali ta informacija za sada nije zvanično potvrđena. Eksplozija se dogodila u blizini mesta na kojem je ranije ove sedmice u Moskvi u napadu autobombom ubijen ruski general. U ponedeljak je u eksploziji automobila poginuo general-potpukovnik Fanil Sarvarov, nakon što je eksplozivna naprava postavljena ispod vozila detonirana. Sarvarov je bio načelnik Odeljenja za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije.