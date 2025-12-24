Vremenska prognoza za 24. decembar: Svežije jutro, pa porast temperature

Prema vremenskoj prognozi za sredu 24. decembar 2025. godine, biće oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus jedan do četiri stepena.

Maksimalna dnevna od četiri do devet stepeni uz lokalne pljuskove, maglu i mogućnost snega u brdsko-planinskim predelima, čak i u nekim nizijama. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 10 stepeni. Jutarnja će biti oko tri stepena. Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 25. decembar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od nula do