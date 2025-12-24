Od Vašingtona pritisak, od Moskve na kašičicu: Miran san zbog gasa, ali "naftni košmar" zbog NIS-a

Dok predsednik Srbije broji dane bez kapi nafte iz cevovoda, američki OFAK izdavanjem nove licence nije dozvolio poslovanje NIS-u, ali je produžio rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta.

Tek što je građanima zbog situacije s gasom poželeo miran, istina baš kratak, zimski san, predsednik se probudio iz naftnog košmara - Vučić nije srećan, jer nije video rešenje za NIS i na javi priznaje da to što će Moskvi biti produžen rok za pregovore, Srbiji nikako ne donosi miran san. "Ti rokovi za sklapanje ugovora i šta ćemo mi da radimo do 24. marta? Da se ubijemo četiri puta do tada? Prosto, to moramo da rešavamo ili brzo ili da rešavamo na neki drugi