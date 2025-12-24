Papa apelovao na "bar jedan dan mira" širom sveta uoči Božića

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Papa apelovao na "bar jedan dan mira" širom sveta uoči Božića

Papa Lav XIV apelovao je uoči Božića na "bar jedan dan mira" širom sveta, izrazivši ujedno žaljenje zbog toga što se Rusija očigledno oglušila o taj poziv. "Među stvarima koje mi izazivaju mnogo tuge je to što je Rusija očigledno odbila zahtev za prekid vatre", izjavio je poglavar Rimokatoličke crkve, prenosi Vatikan njuz.

Papa je, uprkos tome, još jednom ponovio "apel svim ljudima dobre volje - da se, bar na praznik rođenja Spasitelja, poštuje jedan dan mira“. "Možda će nas poslušati i biće 24 sata - jedan ceo dan mira širom sveta“, rekao je papa. Papa je pozvao sve da, posebno tokom božićnih praznika, "razmisle o prirodi ljudskog života, o vrednosti ljudskog života". "Bog je postao čovek poput nas da bi nam pokazao šta zaista znači živeti ljudski život“, naveo je papa i istakao
