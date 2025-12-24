(FOTO) Uhapšeno pet osoba zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, protiv 52 podnete krivične prijave

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Takođe, protiv 52 osobe podnete su krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe, saopšteno je iz MUP. Na ovaj način su oni, kako se sumnja, oštetili budžet Republike Srbije za oko 180 miliona dinara. Uhapšeni su M. A. (37) iz Šapca, državljani Albanije A. M. (22) i L. M. (30), kao i M. T. (52) iz Šapca i S. Ć. (61) iz Sremske Mitrovice. U pretresima na 94 lokacije