(FOTO) Uhapšeno pet osoba zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, protiv 52 podnete krivične prijave

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
(FOTO) Uhapšeno pet osoba zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, protiv 52 podnete krivične prijave

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Takođe, protiv 52 osobe podnete su krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe, saopšteno je iz MUP. Na ovaj način su oni, kako se sumnja, oštetili budžet Republike Srbije za oko 180 miliona dinara. Uhapšeni su M. A. (37) iz Šapca, državljani Albanije A. M. (22) i L. M. (30), kao i M. T. (52) iz Šapca i S. Ć. (61) iz Sremske Mitrovice. U pretresima na 94 lokacije
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Petoro uhapšeno zbog nelegalne trgovine duvanom, drogom i luksuznom robom – jedan osumnjičeni iz Sremske Mitrovice

Petoro uhapšeno zbog nelegalne trgovine duvanom, drogom i luksuznom robom – jedan osumnjičeni iz Sremske Mitrovice

Ozon pre 46 minuta
MUP: Uhapšeno pet osoba zbog šverca duvana, oštetili budžet za oko 180 miliona dinara

MUP: Uhapšeno pet osoba zbog šverca duvana, oštetili budžet za oko 180 miliona dinara

RTS pre 26 minuta
Hapšenja zbog prometa cigareta, alkohola, kafe bez dokaza o poreklu

Hapšenja zbog prometa cigareta, alkohola, kafe bez dokaza o poreklu

Novi magazin pre 1 sat
(Foto) Oštetili budžet Srbije za 180 miliona! Velika akcija policije, uhapšeno 5 osoba: Zaplenili drogu, torbice, satove, pa…

(Foto) Oštetili budžet Srbije za 180 miliona! Velika akcija policije, uhapšeno 5 osoba: Zaplenili drogu, torbice, satove, pa čak i naftne derivate

Blic pre 2 sata
MUP: Pet uhapšenih i 52 krivične prijave zbog prometa brojnih proizvoda bez dokaza o poreklu

MUP: Pet uhapšenih i 52 krivične prijave zbog prometa brojnih proizvoda bez dokaza o poreklu

Nova pre 2 sata
Pao dvojac iz Albanije: Sa Šapčanima oštetili budžet za 180 miliona dinara

Pao dvojac iz Albanije: Sa Šapčanima oštetili budžet za 180 miliona dinara

Šabačke novosti pre 2 sata
Velika policijska akcija širom Srbije: Uhapšeno pet osoba zbog šverca akcizne robe i štete budžetu od 180 miliona dinara

Velika policijska akcija širom Srbije: Uhapšeno pet osoba zbog šverca akcizne robe i štete budžetu od 180 miliona dinara

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacBudžetSremska MitrovicaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPAlbanijaakcize

Vojvodina, najnovije vesti »

Iznenađujući poraz Vojvodine - VGSK slavio u Novom Sadu

Iznenađujući poraz Vojvodine - VGSK slavio u Novom Sadu

RTV pre 1 minut
Petoro uhapšeno zbog nelegalne trgovine duvanom, drogom i luksuznom robom – jedan osumnjičeni iz Sremske Mitrovice

Petoro uhapšeno zbog nelegalne trgovine duvanom, drogom i luksuznom robom – jedan osumnjičeni iz Sremske Mitrovice

Ozon pre 46 minuta
MUP: Uhapšeno pet osoba zbog šverca duvana, oštetili budžet za oko 180 miliona dinara

MUP: Uhapšeno pet osoba zbog šverca duvana, oštetili budžet za oko 180 miliona dinara

RTS pre 26 minuta
Podnošenje inicijativa za Februarsku nagradu

Podnošenje inicijativa za Februarsku nagradu

NoviSad.com pre 1 sat
Veliki godišnji horoskop za 2026. godinu

Veliki godišnji horoskop za 2026. godinu

Moj Novi Sad pre 1 sat