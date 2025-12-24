(FOTO) Vučić: Auto-putem od Vrnjačke Banje do Vrbe besplatno do 14. januara, ceo Moravski koridor do septembra 2026.

Newsmax Balkans pre 8 minuta
(FOTO) Vučić: Auto-putem od Vrnjačke Banje do Vrbe besplatno do 14. januara, ceo Moravski koridor do septembra 2026.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će deonica auto-puta, od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba", u dužini oko 14 kilometara, biti otvorena za saobraćaj u četvrtak u osam i da se putarina neće plaćati do 14. januara. Istakao je da će ceo Moravski koridor biti gotov do septembra 2026.

Vučić prisustvuje otvaranju deonice auto-puta E-761 na trasi Moravskog koridora, od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba" u dužini od oko 14 kilometara. "Nama ostaje, kada budemo otvorili u maju, junu, Čačak-Kraljevo, odnosno Preljina i Adrani, ostaje još ovih 12 kilometara od Adrana do Vrbe, da se ovo poveže oko Kraljeva i to će biti gotovo do septembra", rekao je Vučić dok mu je direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić predstavljao aktuelne radove na mapi u
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Najavljene nove saobraćajnice ka Novom Pazaru i Jarinju

Najavljene nove saobraćajnice ka Novom Pazaru i Jarinju

RTV Novi Pazar pre 7 minuta
Vučić: Ceo Moravski koridor gotov do septembra 2026, tražiću da se dve milijarde evra obezbedi za regionalne i lokalne puteve…

Vučić: Ceo Moravski koridor gotov do septembra 2026, tražiću da se dve milijarde evra obezbedi za regionalne i lokalne puteve

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Otpravnik poslova u ambasadi SAD: Pod vođstvom Vučića i Trampa saradnja dve zemlje jača nego ikada

Otpravnik poslova u ambasadi SAD: Pod vođstvom Vučića i Trampa saradnja dve zemlje jača nego ikada

Euronews pre 2 sata
Vučić: „Imamo ogroman problem, ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela“

Vučić: „Imamo ogroman problem, ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela“

Serbian News Media pre 2 sata
Predsednik Vučić najavio izgradnju puta Raška–Novi Pazar, kao i Raška–Jarinje od 13 km

Predsednik Vučić najavio izgradnju puta Raška–Novi Pazar, kao i Raška–Jarinje od 13 km

IndeksOnline pre 3 sata
Otvorena deonica Moravskog koridora duga 14 kilometara

Otvorena deonica Moravskog koridora duga 14 kilometara

Biznis.rs pre 3 sata
Vučić: Srbija ne može da uveze dizela koliko joj treba

Vučić: Srbija ne može da uveze dizela koliko joj treba

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićČačakPredsednik SrbijeputarinaVrnjačka banjaKraljevoKoridori SrbijeAleksandar Antić

Društvo, najnovije vesti »

Vreme: Vučić i Stefanović se ne mire s porazom na izborima za VST, podnosi se veliki broj prigovora

Vreme: Vučić i Stefanović se ne mire s porazom na izborima za VST, podnosi se veliki broj prigovora

N1 Info pre 17 minuta
Iguman manastira Denkovac pravi sušenu tunu za kojom je najveća potražnja za vreme posta

Iguman manastira Denkovac pravi sušenu tunu za kojom je najveća potražnja za vreme posta

RTV pre 33 minuta
Vučić uputio božićnu čestitku svim vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru

Vučić uputio božićnu čestitku svim vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru

Blic pre 53 minuta
Vreme: Veliki broj prigovora na izborni proces u VST, cilj ponavljanje procesa

Vreme: Veliki broj prigovora na izborni proces u VST, cilj ponavljanje procesa

Danas pre 18 minuta
Najavljene nove saobraćajnice ka Novom Pazaru i Jarinju

Najavljene nove saobraćajnice ka Novom Pazaru i Jarinju

RTV Novi Pazar pre 7 minuta