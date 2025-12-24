(FOTO) Vučić: Auto-putem od Vrnjačke Banje do Vrbe besplatno do 14. januara, ceo Moravski koridor do septembra 2026.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će deonica auto-puta, od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba", u dužini oko 14 kilometara, biti otvorena za saobraćaj u četvrtak u osam i da se putarina neće plaćati do 14. januara. Istakao je da će ceo Moravski koridor biti gotov do septembra 2026.

Vučić prisustvuje otvaranju deonice auto-puta E-761 na trasi Moravskog koridora, od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba" u dužini od oko 14 kilometara. "Nama ostaje, kada budemo otvorili u maju, junu, Čačak-Kraljevo, odnosno Preljina i Adrani, ostaje još ovih 12 kilometara od Adrana do Vrbe, da se ovo poveže oko Kraljeva i to će biti gotovo do septembra", rekao je Vučić dok mu je direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić predstavljao aktuelne radove na mapi u