Izgoreo "punto", oštećena još dva vozila u Krnjači: Uhapšen muškarac zbog izazivanja požara

Beogradska policija uhapsila je M. J. (47) zbog sumnje da je oko 3.40 sati ujutru na parkingu u Krnjači izazvao požar u kojem je automobil marke "fijat punto" u potpunosti izgoreo, dok su oštećena još dva vozila - "mercedes" i "pasat".

Kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo, on je uhapšen zbog sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku nadležnom tužilaštvu. .