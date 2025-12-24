Zelenski predstavio novi plan za kraj rata: Pao dogovor Ukrajine i SAD, ovo je 20 ključnih tačaka

Nakon višenedeljnih razgovora, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države pripremile su nacrt revidiranog mirovnog plana za okončanje ruske agresije.

Prvobitni plan od 28 tačaka, koji je u suštini gurao Ukrajinu ka kapitulaciji, preoblikovan je u okvir od 20 tačaka, koji je predsednik Volodimir Zelenski predstavio novinarima. Pored toga, izrađen je nacrt bezbednosnih garancija između Ukrajine, SAD i Evrope, kao i bilateralni sporazum o bezbednosnim garancijama između Ukrajine i SAD. Još jedan dokument između Kijeva i Vašingtona fokusiran je na ekonomsku saradnju i opisan je kao „mapa puta za prosperitet