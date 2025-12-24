Hapšenja zbog prometa cigareta, alkohola, kafe bez dokaza o poreklu

Novi magazin pre 9 minuta  |  Beta
Hapšenja zbog prometa cigareta, alkohola, kafe bez dokaza o poreklu

Pet osoba je uhapšeno u Srbiji, a protiv još 52 su podnete krivične prijave zbog sumnje da su oštetili državni budžet za oko 180 miliona dinara nedozvoljenim prometom akciznih proizvoda - duvana, cigareta, kafe, nafnih derivata, alkohola, odeće i drugih proizvoda za koje nisu posedovali odgovarajuću dokumentaciju i dokaz o poreklu.

Uhapšeni su M.A. (37) i M.T. (52) iz Šapca, S.Ć. (61) iz Sremske Mitrovice, kao i dvojica državljana Albanije, A.M. (22) i L.M. (30), dodaje se u saopštenju. U pretresima na 94 lokacije pronađeno je i oduzeto ukupno 993 kilograma rezanog duvana, 6.402 kilograma duvana u listu, kao i 855 boksova cigareta, 3.790 litara naftnih derivata, pet kilograma kafe i oko 530 litara alkohola bez dokumentacije. Oduzeta je i mašina za rezanje duvana, dva naparivača sa rezervnim
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

(Foto) Oštetili budžet Srbije za 180 miliona! Velika akcija policije, uhapšeno 5 osoba: Zaplenili drogu, torbice, satove, pa…

(Foto) Oštetili budžet Srbije za 180 miliona! Velika akcija policije, uhapšeno 5 osoba: Zaplenili drogu, torbice, satove, pa čak i naftne derivate

Blic pre 59 minuta
MUP: Pet uhapšenih i 52 krivične prijave zbog prometa brojnih proizvoda bez dokaza o poreklu

MUP: Pet uhapšenih i 52 krivične prijave zbog prometa brojnih proizvoda bez dokaza o poreklu

Nova pre 1 sat
Pao dvojac iz Albanije: Sa Šapčanima oštetili budžet za 180 miliona dinara

Pao dvojac iz Albanije: Sa Šapčanima oštetili budžet za 180 miliona dinara

Šabačke novosti pre 1 sat
(FOTO) Uhapšeno pet osoba zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, protiv 52 podnete krivične prijave

(FOTO) Uhapšeno pet osoba zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, protiv 52 podnete krivične prijave

Newsmax Balkans pre 1 sat
Hapšenje zbog šverca akciznih proizvoda: Osumnjičeni oštetili budžet Srbije za 180 miliona dinara

Hapšenje zbog šverca akciznih proizvoda: Osumnjičeni oštetili budžet Srbije za 180 miliona dinara

Euronews pre 54 minuta
Zbog "vruće" robe pao i dvojac iz Albanije UKP uhapsio petorku zbog akciznih proizvoda, oštetili budžet za 180 miliona dinara…

Zbog "vruće" robe pao i dvojac iz Albanije UKP uhapsio petorku zbog akciznih proizvoda, oštetili budžet za 180 miliona dinara

Dnevnik pre 1 sat
Velika policijska akcija širom Srbije: Uhapšeno pet osoba zbog šverca akcizne robe i štete budžetu od 180 miliona dinara

Velika policijska akcija širom Srbije: Uhapšeno pet osoba zbog šverca akcizne robe i štete budžetu od 180 miliona dinara

Serbian News Media pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacBudžetSremska MitrovicaAlbanijaakcizehapšenja

Vojvodina, najnovije vesti »

Hapšenja zbog prometa cigareta, alkohola, kafe bez dokaza o poreklu

Hapšenja zbog prometa cigareta, alkohola, kafe bez dokaza o poreklu

Novi magazin pre 9 minuta
(Foto) Oštetili budžet Srbije za 180 miliona! Velika akcija policije, uhapšeno 5 osoba: Zaplenili drogu, torbice, satove, pa…

(Foto) Oštetili budžet Srbije za 180 miliona! Velika akcija policije, uhapšeno 5 osoba: Zaplenili drogu, torbice, satove, pa čak i naftne derivate

Blic pre 59 minuta
MUP: Pet uhapšenih i 52 krivične prijave zbog prometa brojnih proizvoda bez dokaza o poreklu

MUP: Pet uhapšenih i 52 krivične prijave zbog prometa brojnih proizvoda bez dokaza o poreklu

Nova pre 1 sat
Pao dvojac iz Albanije: Sa Šapčanima oštetili budžet za 180 miliona dinara

Pao dvojac iz Albanije: Sa Šapčanima oštetili budžet za 180 miliona dinara

Šabačke novosti pre 1 sat
(FOTO) Uhapšeno pet osoba zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, protiv 52 podnete krivične prijave

(FOTO) Uhapšeno pet osoba zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, protiv 52 podnete krivične prijave

Newsmax Balkans pre 1 sat