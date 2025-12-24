Hapšenja zbog prometa cigareta, alkohola, kafe bez dokaza o poreklu

Pet osoba je uhapšeno u Srbiji, a protiv još 52 su podnete krivične prijave zbog sumnje da su oštetili državni budžet za oko 180 miliona dinara nedozvoljenim prometom akciznih proizvoda - duvana, cigareta, kafe, nafnih derivata, alkohola, odeće i drugih proizvoda za koje nisu posedovali odgovarajuću dokumentaciju i dokaz o poreklu.

Uhapšeni su M.A. (37) i M.T. (52) iz Šapca, S.Ć. (61) iz Sremske Mitrovice, kao i dvojica državljana Albanije, A.M. (22) i L.M. (30), dodaje se u saopštenju. U pretresima na 94 lokacije pronađeno je i oduzeto ukupno 993 kilograma rezanog duvana, 6.402 kilograma duvana u listu, kao i 855 boksova cigareta, 3.790 litara naftnih derivata, pet kilograma kafe i oko 530 litara alkohola bez dokumentacije. Oduzeta je i mašina za rezanje duvana, dva naparivača sa rezervnim