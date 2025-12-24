VIDEO: Državljanin Srbije tražen zbog krađe skupocenog vina u SAD, veruje se da mu nije prva takva krađa

Srpski državljanin Nikola Krndija (57) glavni je osumnjičeni za krađu šest boca retkog francuskog vina u Virdžiniji, čija se vrednost procenjuje na 38.000 dolara.

Nakon pljačke uspeo je da pobegne letom za Beč, dok je njegova saučesnica, 56-godišnja Britanka Natali Rej, uhapšena i nalazi se u pritvoru. Američka policija sumnja da ovaj dvojac stoji iza niza sličnih krađa skupocenih vina širom zemlje, piše Vašington post, prenosi N1. Krađa se dogodila 19. novembra u kasnim popodnevnim satima u poznatom restoranu "L'Auberge Provençale" u vinskoj regiji doline Šenandoa. Nadzorne kamere zabeležile su kako Natali Rej,