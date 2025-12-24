Vučić: Razgovori sa EU o REM bili ponižavajući i sumanuti, Srbija pristajala na gluposti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je ambasadore da učine sve da Srbija napreduje na evropskom putu, ali je rekao i da granice moraju da postoje.

"Granica poniženja mora da bude poslednja granica", rekao je Vučić na Ambasadorskoj konferenciji u Palati Srbija u Beogradu. Prema njegovim rečima, razgovori o Regulatornom telu za elektronske medije bili su ponižavajući i Srbija je pristajala na "gluposti" i slušala "sumanutu i besmislenu argumentaciju". Vučić je na konferenciji izjavio da Srbija ostaje na evropskom putu i naveo da je Beograd od nove američke administracije očekivao velike pomake napred, ali da