Otvaranje dela "Moravskog koridora" od Vrnjačke Banje do Vrbe – Vučić: Kompletan auto-put do septembra 2026. godine

Delegacija predvođena predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišla je novoizgrađenu deonicu "Moravskog koridora" u dužini od 14 kilometara, između petlji "Vrnjačka Banja" i "Vrba", kojim Opština Kraljevo dobija priključak na auto-put. Vučić je najavio da će "Moravski koridor biti kompletan do septembra 2026. godine. Govoreći o američkim sankcijama NIS-u, Vučić je naglasio da produžetak licence za pregovore ruskoj strani, do 24. marta, Srbiji ne znači mnogo, jer problem snabdevanja mora brzo da se reši.

"Nazire se završetak 'Moravskog koridora', možemo da uradimo sve kad smo ujedinjeni" Vučić je sa govornice na svečanom otvaranju "Morivskog koridora" ponovio "da se uskoro nazire završetak izgradnje tog auto-puta", navodeći da su ostale da se urade još dve deonice od po 28 i 13 kilometara. "Mnogo sam srećan što ovo danas otvoramo i kada vidim kako sve ovo izgleda. Ovo je dokaz da Srbija može sve da uradi – kada zajedno radimo i kada smo ujedinjeni – da za nas nema