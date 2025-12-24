Otvaranje dela "Moravskog koridora" od Vrnjačke Banje do Vrbe – Vučić: Kompletan auto-put do septembra 2026. godine

RTS pre 1 sat
Otvaranje dela "Moravskog koridora" od Vrnjačke Banje do Vrbe – Vučić: Kompletan auto-put do septembra 2026. godine

Delegacija predvođena predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišla je novoizgrađenu deonicu "Moravskog koridora" u dužini od 14 kilometara, između petlji "Vrnjačka Banja" i "Vrba", kojim Opština Kraljevo dobija priključak na auto-put. Vučić je najavio da će "Moravski koridor biti kompletan do septembra 2026. godine. Govoreći o američkim sankcijama NIS-u, Vučić je naglasio da produžetak licence za pregovore ruskoj strani, do 24. marta, Srbiji ne znači mnogo, jer problem snabdevanja mora brzo da se reši.

"Nazire se završetak 'Moravskog koridora', možemo da uradimo sve kad smo ujedinjeni" Vučić je sa govornice na svečanom otvaranju "Morivskog koridora" ponovio "da se uskoro nazire završetak izgradnje tog auto-puta", navodeći da su ostale da se urade još dve deonice od po 28 i 13 kilometara. "Mnogo sam srećan što ovo danas otvoramo i kada vidim kako sve ovo izgleda. Ovo je dokaz da Srbija može sve da uradi – kada zajedno radimo i kada smo ujedinjeni – da za nas nema
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Pogledajte kako izgleda deonica Moravskog koridora koju je Vučić danas otvorio: Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i…

Pogledajte kako izgleda deonica Moravskog koridora koju je Vučić danas otvorio: Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način foto

Kurir pre 1 sat
Od Surdulice do Lučana za manje od dva sata: Vučić na otvaranju deonice Moravskog koridora - "prvog digitalnog u Srbiji"…

Od Surdulice do Lučana za manje od dva sata: Vučić na otvaranju deonice Moravskog koridora - "prvog digitalnog u Srbiji" (video)

Blic pre 2 sata
(FOTO) Vučić: Auto-putem od Vrnjačke Banje do Vrbe besplatno do 14. januara, ceo Moravski koridor do septembra 2026.

(FOTO) Vučić: Auto-putem od Vrnjačke Banje do Vrbe besplatno do 14. januara, ceo Moravski koridor do septembra 2026.

Newsmax Balkans pre 3 sata
Izgradnja auto-puteva posle 2013. godine nadmašila prethodne decenije

Izgradnja auto-puteva posle 2013. godine nadmašila prethodne decenije

Politika pre 3 sata
Otvorena deonica Moravskog koridora od Vrnjačke Banje

Otvorena deonica Moravskog koridora od Vrnjačke Banje

Bloomberg Adria pre 4 sati
Vučić čestitao božićne praznike po gregorijanskom kalendaru

Vučić čestitao božićne praznike po gregorijanskom kalendaru

RTV pre 4 sati
Otvorena još jedna deonica Moravskog koridora, korišćenje besplatno do 14. januara

Otvorena još jedna deonica Moravskog koridora, korišćenje besplatno do 14. januara

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićČačakSrpska napredna strankaPredsednik SrbijeVrnjačka banjaKraljevoIzboriKoridori SrbijeAleksandar Antić

Intervju, najnovije vesti »

Otvaranje dela "Moravskog koridora" od Vrnjačke Banje do Vrbe – Vučić: Kompletan auto-put do septembra 2026. godine

Otvaranje dela "Moravskog koridora" od Vrnjačke Banje do Vrbe – Vučić: Kompletan auto-put do septembra 2026. godine

RTS pre 1 sat
Pogledajte kako izgleda deonica Moravskog koridora koju je Vučić danas otvorio: Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i…

Pogledajte kako izgleda deonica Moravskog koridora koju je Vučić danas otvorio: Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način foto

Kurir pre 1 sat
Od Surdulice do Lučana za manje od dva sata: Vučić na otvaranju deonice Moravskog koridora - "prvog digitalnog u Srbiji"…

Od Surdulice do Lučana za manje od dva sata: Vučić na otvaranju deonice Moravskog koridora - "prvog digitalnog u Srbiji" (video)

Blic pre 2 sata
(FOTO) Vučić: Auto-putem od Vrnjačke Banje do Vrbe besplatno do 14. januara, ceo Moravski koridor do septembra 2026.

(FOTO) Vučić: Auto-putem od Vrnjačke Banje do Vrbe besplatno do 14. januara, ceo Moravski koridor do septembra 2026.

Newsmax Balkans pre 3 sata
Izgradnja auto-puteva posle 2013. godine nadmašila prethodne decenije

Izgradnja auto-puteva posle 2013. godine nadmašila prethodne decenije

Politika pre 3 sata