Zelenski objavio nacrt mirovnog plana Ukrajine i SAD; GUR otkriva zašto su ubijeni policajci u Moskvi

RTS pre 30 minuta
Rat u Ukrajini – 1.400. dan. Kijev je objavio kompletan nacrt mirovnog plana od 20 tačaka kreiran zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi trebalo da postane osnovni dokument za završetak rata. "Nećemo reći šta je tačno specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev 'doneo' iz Sjedinjenih Država, a posebno nećemo ništa komentarisati putem medija", poručuje Kremlj. U Moskvi su ubijena dva službenika ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova koji su učestvovali u ratu protiv Ukrajine i

Kremlj: Dmitrijev detaljno obavestio Putina o rezultatima posete SAD Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF), već je detaljno obavestio ruskog predsednika Vladimira Putina o svom putovanju u Majami i razgovorima sa američkim zvaničnicima, rekao je novinarima Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije. "Moskva će formulisati svoj stav o
Mondo pre 59 minuta
RTV pre 1 sat
Blic pre 4 sati
Euronews pre 4 sati
Kurir pre 3 sata
Politika pre 4 sati
Vesti online pre 5 sati
