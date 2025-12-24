UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski prvi put pomenuo mogućnost povlačenja trupa iz Donbasa, ali uz uslov? Rusija traži izmene američkog mirovnog plana?

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.400. dan. Rusi su KAB-ovima napali Zaporožje. Avio-bombe su izazvale razaranja u stambenim zgradama, ima ranjenih, izvestio je šef OVA Ivan Fedorov. Gubernator Tulske oblasti Dmitrij Miljajev potvrdio je napad dronova na jedno preduzeće. Tri osobe su poginule u eksploziji u Moskvi.

Kijevska vojska saopštila je da su se ukrajinske snage povukle iz ugroženog istočnog grada Siverska, dok ruske trupe pojačavaju ofanzivu na bojnom polju duž prostrane linije fronta. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je pripremljeno nekoliko nacrta dokumenata o okončanju rata sa Rusijom, uključujući i one o bezbednosnim garancijama za Kijev, nakon pregovora koji su vodili ukrajinski zvaničnici u Majamiju sa američkim kolegama. Predsednik SAD