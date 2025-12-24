UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski prvi put pomenuo mogućnost povlačenja trupa iz Donbasa, ali uz uslov? Rusija traži izmene američkog mirovnog plana?

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski prvi put pomenuo mogućnost povlačenja trupa iz Donbasa, ali uz uslov? Rusija traži izmene američkog…

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.400. dan. Rusi su KAB-ovima napali Zaporožje. Avio-bombe su izazvale razaranja u stambenim zgradama, ima ranjenih, izvestio je šef OVA Ivan Fedorov. Gubernator Tulske oblasti Dmitrij Miljajev potvrdio je napad dronova na jedno preduzeće. Tri osobe su poginule u eksploziji u Moskvi.

Kijevska vojska saopštila je da su se ukrajinske snage povukle iz ugroženog istočnog grada Siverska, dok ruske trupe pojačavaju ofanzivu na bojnom polju duž prostrane linije fronta. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je pripremljeno nekoliko nacrta dokumenata o okončanju rata sa Rusijom, uključujući i one o bezbednosnim garancijama za Kijev, nakon pregovora koji su vodili ukrajinski zvaničnici u Majamiju sa američkim kolegama. Predsednik SAD
Ovo su mladi policajci koji su poginuli u eksploziji u Moskvi: Stradali u detonaciji eksplozivne naprave na službenom vozilu (foto)

Zelenski objavio nacrt mirovnog plana Ukrajine i SAD; GUR otkriva zašto su ubijeni policajci u Moskvi

Ponovo eksplozija u Moskvi: Pre nekoliko dana stradao general, danas život izgubila dva policajca (foto)

(Foto, video) "Mi smo ih ubili, mučili su zarobljenike" Dva policajca poginula u eksploziji u Moskvi, ukrajinska GRU preuzela odgovornost

Ruski Savet Federacije predlaže obnovu odnosa sa SAD i distanciranje od politike Saveta Evrope

"Mučili su ratne zarobljenike" Kijev preuzeo odgoornost za napad u Moskvi! Ukrajinski obaveštajci digli u vazduh dva ruska policajca

Ruski PVO sistemi oborili pet ukrajinskih dronova koji su leteli ka Moskvi

Vašington testira Putinove granice: Oglasio se Trampov čovek nakon što je Kremlj odbio mirovni plan: "Lopta je na strani Rusije"

Smrtonosni virus prvi put prijavljen u Evropi nakon 10 godina! Hitno se oglasila SZO: Širi se poput požara, a zbog jedne karakteristike je još opasniji

„Priznajem da je današnji svet opasniji od onog u kojem smo živeli ne tako davno": Žoze Manuel Barozo u autorskom tekstu

(Foto) spavao samo po 30 minuta, imao misteriozne ožiljke po telu: Ovako je pedofil Epstajn proveo poslednje trenutke u zatvoru: Fbi-u stigla sumnjiva dojava

Teroristički napad tokom molitve Bombaš samoubica upao u džamiju, pa aktivirao eksploziju u Nigeriji: Ima mrtvih i ranjenih (video)

