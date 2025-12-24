SAD produžile rok Naftnoj industriji Srbije za prodaju ruskog vlasništva

Kancelarija za kontrolu inostrane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) izdala je licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) kojom se mogućnost pregovora za prodaju ruskog udela u toj kompaniji produžava do 24. marta 2026.

Kako je 24. decembra objavila Radio-televizija Srbije (RTS), OFAC tom odlukom nije ovlastio NIS da posluje tokom razgovora o pronalasku potencijalnog novog većinskog vlasnika NIS-a. Komentarišući tu vest, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu da Srbiji, kako je rekao, ništa ne znači što je ruskom vlasniku produžen rok za pregovore. "Nama su važni derivati", rekao je Vučić. Naglasio je da je Srbija zbog američkih sankcija NIS-u prinuđena da