Kragujevčani će na sedam lokacija moći da potpišu zahtev za raspisivanje vanrednih parlamenizbora

Građani Kragujevca, na poziv studenata moći će u nedelju, 28. decembra, da potpišu peticiju za raspisivanje vanrednih parlemntarnih izbora na sedam lokacija u gradu.

Od 9.00 do 21.00 potpisi će se prikupljati u centru grada-kod krsta, u naselju Stanovo-dragstor, u Erdogliji – ulaz u Big fashion, na Aerodromu-ispred ambulante, zatim na ulazu u Veliki park, na Trgu Mala Vaga i naselju Bresnica – kod dragstora. Uoči ove centralne akcije, “Student u svakom selu” (SUS) su u Kragujevcu organizovali akciju “Od vrata do vrata” tokom koje su obilazili građane u kragujevačkim naseljima. Studenti su od 15. do 25.decembra bili na terenu i