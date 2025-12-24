Počeo zimski raspust za đake u Vojvodini, ostali učenici odmaraju od 31. decembra

Učenici u Vojvodini od danas su na zimskom raspustu koji traje do 12. januara, a za đake u ostatku Srbije odmor počinje 31. decembra. Osnovci i srednjoškolci iz centalnih i južnih krajeva vraćaju se u klupe u ponedeljak, 19. januara, pišu Večernje novosti. Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu učenici imaju jesenji, zimski, sretenjski, prolećni i letnji raspust.