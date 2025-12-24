Ruki zasenio i Jokića, Sparsi umeju sa šampionom, Lejkersi izgubiljeni u pustinji!

Strašna partija Kupera Flega je srušila Denver. Top ruki je ubacio 33 poena, imao po devet skokova i asistencija na kraju je pobeda ostala u Teksasu. Odličan i Entoni Dejvis sa 31 poenom, ali je Fleg u finišu trojkom i asistencijom otvorio vrata pobede. Gosti iz Kolorada su se vratili sa -20 iz prvog poluvremena, čak stigli do vođstva, no završnica je pripala Mavsima. Pejton Votson je promašio za pobedu. Marej je ubacio 31 poen i imao 14 asistencija, isto toliko