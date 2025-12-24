Ruki zasenio i Jokića, Sparsi umeju sa šampionom, Lejkersi izgubiljeni u pustinji!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Ruki zasenio i Jokića, Sparsi umeju sa šampionom, Lejkersi izgubiljeni u pustinji!
Strašna partija Kupera Flega je srušila Denver. Top ruki je ubacio 33 poena, imao po devet skokova i asistencija na kraju je pobeda ostala u Teksasu. Odličan i Entoni Dejvis sa 31 poenom, ali je Fleg u finišu trojkom i asistencijom otvorio vrata pobede. Gosti iz Kolorada su se vratili sa -20 iz prvog poluvremena, čak stigli do vođstva, no završnica je pripala Mavsima. Pejton Votson je promašio za pobedu. Marej je ubacio 31 poen i imao 14 asistencija, isto toliko
Šteta: Denver poražen uprkos fenomenalnoj partiji Nikole Jokića!

Hot sport pre 29 minuta
Jokić blistao, ali uzalud - Votson promašio šut za pobedu! Pogledajte fotografije sa utakmice Dalas - Denver! (galerija)

Kurir pre 39 minuta
Jokić: Dešavaju se i ovakve noći, lako su postizali poene

RTS pre 1 sat
Da li je Jokić doneo pogrešnu odluku?! Usijale se mreže - svi komentarišu poslednji napad Nagetsa! (video)

Kurir pre 1 sat
Promašio otvorenu trojku za pobedu posle Jokićevog savršenog dodavanja! Pogledajte kako je Somborac reagovao kada je lopta…

Kurir pre 1 sat
Novinar pitao Jokića da prokomentariše poslednji napad! Nikola jasno poručio - "Ponovo bih to uradio"

Kurir pre 1 sat
"Najbolji na svetu šuta, ne dodaje": Da li je Jokić kriv za poraz Denvera? Pogledajte sami...

Mondo pre 1 sat
Jokićeva magična asistencija nedovoljna za pobedu: Pejton „sam kao duh“ promašio šut za trijumf (VIDEO)

Danas pre 14 minuta
Poraz Denvera od Dalasa i pored dobre partije Nikole Jokića

Nedeljnik pre 19 minuta
Šteta: Denver poražen uprkos fenomenalnoj partiji Nikole Jokića!

Hot sport pre 29 minuta
Odbojka: Spartak slavio u Beogradu i potvrdio sjajnu polusezonu

Subotica.com pre 9 minuta
Težak šamar za Šeja i ekipu! Sparsi razbili Oklahomu - treći poraz Tandera u poslednjih pet utakmica! (video)

Kurir pre 9 minuta