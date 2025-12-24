Stevanović skratio spisak vaterpolista, drugi deo priprema u Atini

Stevanović skratio spisak vaterpolista, drugi deo priprema u Atini

Vaterpolo reprezentacija Srbije završila je u Kranju drugu fazu priprema za Evropsko prvenstvo koje će se održati u Beogradu od 10. do 25. januara.

Kako je danas saopštio Vaterpolo savez Srbije, u odnosu na prvobitni spisak od 23 igrača, nastavak priprema u Atini (26 - 29. decembar) će biti sa četvoricom vaterpolista manje. U radu više neće učestvovati golmani Radosav Virijević iz Valisa i Mihajlo Gošić iz Save, kao i igrači Novog Beograda Dušan Trtović i Vuk Milojević. "Ovo je za igrače najteži deo priprema. Bilo je kao i uvek kad je rad na kondiciji u pitanju i sve je proteklo kako treba", rekao je
