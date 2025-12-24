Na Pinku snimili trudnu Deu Đurđević: Danas se nije pojavila u jutarnjem, evo šta se dešavalo u kancelariji

Dan nakon što je saopštila da je u drugom stanju, voditeljka jutarnjeg programa Pink televizije, Dea Đurđević, ovog jutra nije se pojavila pred kamerama.

Jutarnji program na Pinku počeo je samo sa njenim kolegom Predragom Sarapom, a Deina stolica je neko vreme bila prazna, a potom se pojavila njena koleginica Jovana kako bi je zamenila. Odmah se povela priča da je Dea Đurđević otišla na trudničko, a njen kolega Sarapa otkrio nam je da je voditeljki samo potreban odmor. - Dea nije otišla zvanično na trudničko, prosto joj treba mal0 odmora. Još uvek je deo našeg tima i biće, i čekamo da sve to prođe da nam dođe sa još