Premijer Macut čestitao Božić kardinalu Nemetu i svim vernicima

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut čestitao je danas Božić beogradskom nadbiskupu i metropolitu, kardinalu Ladislavu Nemetu, sveštenstvu i svim hrišćanskim vernicima koji ovaj veliki praznik obeležavaju po gregorijanskom kalendaru. ''U ime Vlade Srbije i u svoje lično ime, upućujem vam najsrdačnije čestitke povodom Božića, sa željom da praznične dane provedete u miru, duhovnoj radosti i blagostanju, okruženi svojim najbližima. Međusobno