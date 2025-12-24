Dođite u Nikšić da vidite Knin

Knin je zaista lep grad, kupio me je njegov izgled dok sam bindžovao "Tvrđavu". Sve dok nisam pročitao da je serija o ljubavi jednog Srbina i jedne Hrvatice u Kninu, 30 godina kasnije, zapravo snimana u Nikšiću

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Tvrđavo, Tomiću, Nikada nisam bio u Kninu, ako se u posetu Kninu ne računa da sam tuda prolazio u onoj mojoj slavnoj epizodi lutajućeg navijača Crvene zvezde krajem osamdesetih godina prošlog stoleća, o kojoj sam ti već odavno pisao, kukajući nad užasima puberteta. Tada su u naš voz Jugoslovenskih železnica na redovnoj liniji Beograd–Split, tamo, na kninskom