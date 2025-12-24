Vučić uputio božićnu čestitku svim vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru

Vesti online pre 2 sata  |  B92.net, Vesti online (J. V.)
Vučić uputio božićnu čestitku svim vernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas božićnu čestitku nadbiskupu beogradskom i metropolitu kardinalu Ladislavu Nemetu i svim hrišćanskim vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru.

“Sa radošću Vam iskreno čestitam Božić i želim srećnu Novu 2026. godinu. Godina za nama donela je mnoštvo iskušenja sa kojima smo se suočili hrabro, čuvajući kao istinsko bogatstvo skladne međunacionalne i međuverske odnose, u uverenju da samo zajedno možemo da gradimo budućnost ispunjenu nadom i radošću”, navedeno je u čestitki. Vučić je izrazio želju da poruka Božića, poruka mira i međusobnog praštanja, “bude glas koji će svima podariti snagu da odvažno radimo na
Aleksandar Vučić

