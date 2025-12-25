Demokratska stranka uputila otvoreno pismo institucijama EU o stanju demokratije u Srbiji

Beta pre 21 minuta

Demokratska stranka (DS) saopštila je da se otvorenim pismom obratila institucijama Evropske unije i državama članicama i ukazala na, kako su naveli, stvarno stanje demokratije u Srbiji i politički kontekst u kojem deluju proevropske snage.

Kako je navedeno u saopštenju, DS želi tim pismom da ukaže da se Srbija nalazi u "dubokoj institucionalnoj i demokratskoj krizi, u kojoj su izborni procesi obesmišljeni, mediji zarobljeni, a politička konkurencija sistematski gušena".

"U takvim okolnostima, studentski pokret se pojavio kao autentičan društveni odgovor na autoritarni poredak. On sam po sebi ne predstavlja političku, niti ideološki definisanu alternativu, ali predstavlja jedinu realnu snagu sposobnu da pokrene promenu i stvori uslove za obnovu demokratskog poretka. Upravo zato, u aktuelnom društvenom kontekstu, studentski pokret predstavlja nužan preduslov za svaku buduću, istinski proevropsku politiku u Srbiji", navedeno je u saopštenju.

DS je pozvala institucije Evropske unije da kroz predstojeću misiju Evropskog parlamenta "temeljno ispitaju stanje demokratskih institucija, izborne uslove i sistemsku represiju" u Srbiji, kao i da se obezbedi snažna međunarodna posmatračka misija na narednim parlamentarnim izborima.

"Bez promene režima nije moguće uspostaviti elementarne demokratske standarde. Jedini realan put ka toj promeni, u okolnostima u kojima se nalazimo, jeste podrška studentskoj listi kao jedinoj snazi sposobnoj da ugrozi postojeći poredak i započne proces demokratizacije društva", saopštila je DS.

(Beta, 25.12.2025)