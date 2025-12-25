Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi svetog Petra

Beta pre 2 sata

 Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV služio je svoju prvu ponoćnu božićnu misu u bazilici Svetog Petra poručivši hrišćanima da priča Božića treba da ih podseti na njihovu dužnost da pomognu siromašnim i strancima.

U propovedi papa je rekao da priča Isusa koji je rođen u štali zato što nije bilo mesta u gostionici, pokazuje sledbenicima da odbijanje pomoći onima kojima je potrebna, jednako je odbijanju samog Boga.Papa Lav XIV koji je za svoje glavne teme od dolaska na čelo Vatikana kao predvodnika 1,4 milijardi katolika na svetu, izabrao brigu za imigrante i siromašne, rekao je da rođenje Isusa pokazuje prisustvo Boga u svakoj osobi, prenosi Gardijan.

"Na zemlji nema mesta za Boga ako nema mesta za ljudsko biće. Odbiti jednog znači odbiti drugog", rekao je papa tokom mise kojoj je prisustvovalo oko 6.000 vernika u bazilici Svetog Petra.

Lavu XIV, prvom papi koji dolazi iz SAD, ovo je prvi Božić od kada su ga u maju kardinali izabrali da nasledi pokojnog papu Franju. Kritikovao je negativan stav o imigrantima predsednika SAD Donalda Trampa te citirao reči pape Benedikta XVI da svet nedovoljno brine za decu, siromašne ili strance.

"Tamo gde nema mesta za ljudsko biće nema mesta za Boga. Čak i štala može postati svetija od hrama", rekao je papa Lav XIV.

Ispred bazilike oko 5.000 verenika gledalo je službu na velikimekranima na Trgu Svetog Petra, držeći kišobrane i ogrnuti kabanicama pod jakkom kišom u Rimu.

Papa Lav XIV izašao je iz bazilike Svetog Petra da ih pozdravi pre samog početka mise. "Divim vam se i poštujem vas, zahvaljujem vam se na hrabrosti i želji da budete ovde večeras čak i po ovom vremenu", rekao je papa.

Danas na Božić po gregorijanskom kalendaru papa će služiti misu i uputiti tradicionalnu božićnu "Poruku gradu i svetu" (Urbi et Orbi).

(Beta, 25.12.2025)

Povezane vesti »

Papa Lav: „Gde ima mesta za čoveka, ima mesta i za Boga“

Papa Lav: „Gde ima mesta za čoveka, ima mesta i za Boga“

Dojče vele pre 1 sat
Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi svetog Petra

Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi svetog Petra

Radio sto plus pre 1 sat
Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi svetog Petra

Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi svetog Petra

Serbian News Media pre 2 sata
Prva božićna misa pape Lava XIV: Odbiti pomoć onima u nevolji znači odbiti samog Boga

Prva božićna misa pape Lava XIV: Odbiti pomoć onima u nevolji znači odbiti samog Boga

Nedeljnik pre 3 sata
Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi svetog Petra

Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi svetog Petra

NIN pre 3 sata
Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi svetog Petra

Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi svetog Petra

N1 Info pre 3 sata
Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi Svetog Petra

Papa Lav XIV služio svoju prvu božićnu misu u crkvi Svetog Petra

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

bazilikaLav XIV

Svet, najnovije vesti »

Poljoprivrednici u Grčkoj slave Božić na blokadama, saobraćaj se normalno odvija

Poljoprivrednici u Grčkoj slave Božić na blokadama, saobraćaj se normalno odvija

RTV pre 16 minuta
Putin uputio Trampu božićnu čestitku

Putin uputio Trampu božićnu čestitku

Sputnik pre 1 minut
Nemački portal: EU oseća teret narušenih odnosa Berlina sa Parizom i Varšavom

Nemački portal: EU oseća teret narušenih odnosa Berlina sa Parizom i Varšavom

N1 Info pre 16 minuta
Alžirski parlament traži izvinjenje i odštetu od Francuske

Alžirski parlament traži izvinjenje i odštetu od Francuske

Dojče vele pre 16 minuta
Nemački portal: EU oseća teret narušenih odnosa Berlina sa Parizom i sa Varšavom

Nemački portal: EU oseća teret narušenih odnosa Berlina sa Parizom i sa Varšavom

Danas pre 12 minuta