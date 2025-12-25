Dečak prerušen u vernika aktivirao eksploziv: Raste broj žrtava u terorističkom napadu na džamiji u Nigeriji

Napad se desio u džamiji Al-Alim na pijaci Gomboru tokom večernje molitve, a očevici tvrde da se napadač prerušen u vernika ubacio među vernike Prema izveštajima, napadač, za kog se navodi da je bio dečak, aktivirao je eksploziv dok su vernici bili u molitvenom položaju Najmanje deset osoba je poginulo danas, kada je prema navodima nigerijskih vlasti, bombaš samoubica aktivirao eksplozivnu napravu tokom molitve u džamiji u gradu Maiduguriju, prestonici savezne