Ovo je majka Dee Đurđević Najveća joj je podrška i svi kažu da neverovatno liče: "Treba da ustanem kada pričam o njoj" (foto)…

Uvek ističe da sa majkom ima veoma blizak odnos i da su jako vezane Sa ocem nije imala kontakt do 20. godine, nakon razvoda roditelja Dea Đurđević u drugom je stanju i sa partnerom Lazarom čeka svoje prvo dete, a tokom trudnoće joj je najveća podrška majka Nena.

Voditeljka ne krije da joj je majka velika podrška i životni oslonac. Dea na društvenim mrežama često deli fotografije sa majkom koja izgleda mladalački i vedrog je duha. - Moja majka je takva majka da bi trebalo da ustanem kad govorim o njoj - napisala je jednom prilikom Dea uz njihovu zajedničku fotografiju. Podsetimo, Dea je jednom prilikom govorila i o odnosu sa ocem sa kojim nije bila u kontaktu nakon razvoda roditelja. - O tati nikad nisam pričala. On je bio