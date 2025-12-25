Pevač u Nemačkoj radi u firmi za proizvodnju metala Na poslu stalno peva kolegama: "Dok sam na poslu komponujem"

Blic pre 25 minuta
Pevač u Nemačkoj radi u firmi za proizvodnju metala Na poslu stalno peva kolegama: "Dok sam na poslu komponujem"

Natupao je prehlađen zbog čega smatra da nije dao pun potencijal Pored Marija, u takmičenju se istakao i vaterpolista svojom pevačkom izvedbom Pevač Marijo Kovačević trenutno je jedan od takmičara u "Zvezdama Granda" gde je mnoge iznenadio svojom pričom.

On se školovao za programera, ali kaže da je znao da to nije njegov poziv te da ne planira da se bavi tim poslom iako je dobro plaćen. - Programer sam, završio sam tu srednju školu ali nisam nikada imao dodira sa tim. Osoba sam koja kako se pripremi tako odradi stvari. Na žalost, prehlada je bila prisutna- rekao je Marijo koji se dvoumio da li da vežba sa mentorkom Cecom Ražnatović pred pojavljivanje u drugom krugu "Zvezda Granda". - Bio sam na vagi da li da dođem
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Takmičar povređen nastupao u "Zvezdama Granda" umalo odustao od takmičenja, u sve se umešala produkcija

Takmičar povređen nastupao u "Zvezdama Granda" umalo odustao od takmičenja, u sve se umešala produkcija

Blic pre 35 minuta
"Uzeli su mi pesmu 'U nedelju'" Sonja Kocić u emisiji Ceca Show otkrila za čime žali u karijeri: "I danas im pretim da to nisu…

"Uzeli su mi pesmu 'U nedelju'" Sonja Kocić u emisiji Ceca Show otkrila za čime žali u karijeri: "I danas im pretim da to nisu smeli da urade"

Blic pre 1 sat
Nećete verovati koliko su visoke Ceca i Dara u emisiji otkrile sve, a onda se i Keba nadovezao

Nećete verovati koliko su visoke Ceca i Dara u emisiji otkrile sve, a onda se i Keba nadovezao

Blic pre 1 sat
Grand se oglasio zbog Lepe Brene! Reagovali nakon lažnih tvrdnji, a tiče se Saše Popovića

Grand se oglasio zbog Lepe Brene! Reagovali nakon lažnih tvrdnji, a tiče se Saše Popovića

Kurir pre 3 sata
Kikice i pising na pupku: Ovako je Dea Đurđević nekada izgledala: Bila je vatreni fan ove zvezde Granda

Kikice i pising na pupku: Ovako je Dea Đurđević nekada izgledala: Bila je vatreni fan ove zvezde Granda

Blic pre 6 sati
Grand reagovao zbog Lepe Brene: Oglasili se nakon lažnih tvrdnji, imaju veze sa Sašom Popovićem

Grand reagovao zbog Lepe Brene: Oglasili se nakon lažnih tvrdnji, imaju veze sa Sašom Popovićem

Mondo pre 6 sati
Go stomak, kikice i pirsing na pupku! Evo kako je Dea Đurđević izgledala sa 16 godina: Bila je vatreni fan Nemanje Stevanovića…

Go stomak, kikice i pirsing na pupku! Evo kako je Dea Đurđević izgledala sa 16 godina: Bila je vatreni fan Nemanje Stevanovića (foto)

Kurir pre 8 sati

Ključne reči

VaterpoloZvezde GrandaCeca RažnatovićCece RažnatovićNemačka

Zabava, najnovije vesti »

Pevač u Nemačkoj radi u firmi za proizvodnju metala Na poslu stalno peva kolegama: "Dok sam na poslu komponujem"

Pevač u Nemačkoj radi u firmi za proizvodnju metala Na poslu stalno peva kolegama: "Dok sam na poslu komponujem"

Blic pre 25 minuta
Ovo je majka Dee Đurđević Najveća joj je podrška i svi kažu da neverovatno liče: "Treba da ustanem kada pričam o njoj" (foto)…

Ovo je majka Dee Đurđević Najveća joj je podrška i svi kažu da neverovatno liče: "Treba da ustanem kada pričam o njoj" (foto)

Blic pre 49 minuta
"Kupila sam previše poklona" Kija pokazala prazničnu atmosferu u domu na Zvezdari, darovi u kesama oko ogromne jelke: "Gde je…

"Kupila sam previše poklona" Kija pokazala prazničnu atmosferu u domu na Zvezdari, darovi u kesama oko ogromne jelke: "Gde je sneg?" (foto)

Blic pre 1 sat
Milioner ušao u market pa krenuo da deli novac kupcima - ubrzo su zaposleni uradili nešto što nikako nije očekivao: "Ovo je…

Milioner ušao u market pa krenuo da deli novac kupcima - ubrzo su zaposleni uradili nešto što nikako nije očekivao: "Ovo je sramota" (video)

Blic pre 29 minuta
Takmičar povređen nastupao u "Zvezdama Granda" umalo odustao od takmičenja, u sve se umešala produkcija

Takmičar povređen nastupao u "Zvezdama Granda" umalo odustao od takmičenja, u sve se umešala produkcija

Blic pre 35 minuta