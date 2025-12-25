Pune ruke posla za Hitnu u Beogradu: Žena povređena na auto-putu prema Šidu, pomoć tražili i ovi građani

Saobraćajna nesreća se desio u 19.23 sati na auto-putu prema Šidu Pomoć lakše povređenoj ženi pružena je na licu mesta Tokom protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna žena lakše povređena, rečeno je jutros Tanjugu u službi hitne pomoći.

Saobraćajna nesreća se dogodila u 19.23 sati, na auto-putu u smeru prema Šidu, a ženskoj osobi koja je bila lakše povređena pružena je pomoć na licu mesta. Hitna pomoć imala je tokom noći 117 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu. Za pomoć u najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i hipertoničari. (Tanjug)