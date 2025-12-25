Pune ruke posla za Hitnu u Beogradu: Žena povređena na auto-putu prema Šidu, pomoć tražili i ovi građani

Blic pre 42 minuta
Pune ruke posla za Hitnu u Beogradu: Žena povređena na auto-putu prema Šidu, pomoć tražili i ovi građani

Saobraćajna nesreća se desio u 19.23 sati na auto-putu prema Šidu Pomoć lakše povređenoj ženi pružena je na licu mesta Tokom protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna žena lakše povređena, rečeno je jutros Tanjugu u službi hitne pomoći.

Saobraćajna nesreća se dogodila u 19.23 sati, na auto-putu u smeru prema Šidu, a ženskoj osobi koja je bila lakše povređena pružena je pomoć na licu mesta. Hitna pomoć imala je tokom noći 117 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu. Za pomoć u najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i hipertoničari. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

N1 Info pre 17 minuta
Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Nova pre 12 minuta
Saobraćajna nesreća u Beogradu: Jedna osoba povređena

Saobraćajna nesreća u Beogradu: Jedna osoba povređena

Euronews pre 12 minuta
Noć u Beogradu: Saobraćajka u blizini Hitne pomoći, teška noć za pacijente sa ove 2 tegobe

Noć u Beogradu: Saobraćajka u blizini Hitne pomoći, teška noć za pacijente sa ove 2 tegobe

Kurir pre 2 minuta
Hitna pomoć: Tokom noći jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, žena lakše povređena

Hitna pomoć: Tokom noći jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, žena lakše povređena

B92 pre 22 minuta
Tokom noći jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, žena lakše povređena

Tokom noći jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, žena lakše povređena

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Tanjugsaobraćajna nesrećaŠid

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

N1 Info pre 17 minuta
Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Nova pre 12 minuta
Pune ruke posla za Hitnu u Beogradu: Žena povređena na auto-putu prema Šidu, pomoć tražili i ovi građani

Pune ruke posla za Hitnu u Beogradu: Žena povređena na auto-putu prema Šidu, pomoć tražili i ovi građani

Blic pre 42 minuta
Saobraćajna nesreća u Beogradu: Jedna osoba povređena

Saobraćajna nesreća u Beogradu: Jedna osoba povređena

Euronews pre 12 minuta
Noć u Beogradu: Saobraćajka u blizini Hitne pomoći, teška noć za pacijente sa ove 2 tegobe

Noć u Beogradu: Saobraćajka u blizini Hitne pomoći, teška noć za pacijente sa ove 2 tegobe

Kurir pre 2 minuta