(Radarski snimci) Ledena masa se širi! Sve je počelo u tačno 5 jutros: Evo kako će se nevreme kretati iz sata u sat, skoro cela mapa Srbije u istoj boji

Postoji mogućnost novog prodora hladnog vazduha uz snežne padavine početkom nove godine Precizne vremenske prognoze za novogodišnji period očekuju se do 30. decembra Period nestabilnog vremena, pod uticajem ciklona koji se formira nad Korzikom i istovremenog prodora hladnog vazduha sa istoka, počeo je juče u Srbiji, ali i regionu.

Prema rečima meteorologa Marka Čubrila, ovakva sinoptička situacija usloviće česte padavine, osetno zahlađenje i pojačan vetar u narednim danima. Kako je najavio Marko Čubrilo, sve do petka vreme će biti pretežno oblačno, uz povremenu kišu, susnežicu i sneg. - U nizijama uglavnom kiša ili susnežica, dok bi snega moglo biti u planinskom delu regiona, posebno nad Hrvatskom kao i na istoku Srbije gde se u planinskom delu uz jak istočni vetar povremeno očekuje snežna