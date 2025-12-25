Šapić o novom mostu na Savi: "Ovo je jedan od najvažnijih projekata u poslednjih nekoliko decenija, do kraja marta 2027. biće otvoren za saobraćaj"

Šapić je izjavio da će most doneti značajne promene u razvoju grada, a evo kada se očekuje njegovo otvaranje Kineske kompanije učestvuju u projektu, što dodatno jača saradnju između Srbije i Kine Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić prisustvovao je danas, zajedno sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, obilasku radova na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu. Aleksandar Šapić je izjavio da je danas novi savski most u Beogradu