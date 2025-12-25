"Žena mi je ponudila posao, pa me odvela kod Epstajna, omamili su me..." Isplivala jeziva prijava žrtve pedofila milijardera: "Krvarila sam, a onda su me strpale u taksi"

"Žena mi je ponudila posao, pa me odvela kod Epstajna, omamili su me..." Isplivala jeziva prijava žrtve pedofila milijardera…

Tinejdžerku su odveli u rezidenciju u ulici Central Park Devojci su dali piće posle čega se osećala omamljeno Objavljeni dokumenti povezani sa slučajem Džefrija Epstajna otkrivaju izjavu tada 17-godišnje devojke koja tvrdi da je 1992. godine bila namamljena u Njujork i potom polno zlostavljana, prenosi Sky News.

Prema jednom od dokumenata, devojka navodi da joj je u Central parku prišla nepoznata žena i ponudila posao šetanja psa. Incident je zvanično prijavljen tek 2020. godine putem linije za prijavu silovanja koju vodi njujorška policija. U zapisniku stoji: "Godine 1992. C/V navodi da je, kada je imala 17 godina, upoznala nepoznatu žensku osobu u Central parku koja joj je ponudila posao šetanja psa."
