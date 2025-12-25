Kako investiranje u alternativne investicione fondove smanjuje godišnji porez na dohodak građana

Krajem svake godine nekoliko pitanja ponovo dolazi u fokus onih sa višim primanjima: da li i koliko će platiti godišnji porez na dohodak građana - i da li postoji zakonit način da se ta obaveza umanji? Iako se o ovom porezu redovno govori, u praksi i dalje postoji velika konfuzija: ko je tačno obveznik, kako se računica razlikuje za mlađe i starije od 40 godina, koji su stvarni neoporezivi pragovi, kako funkcionišu poreske stope od 10 i 15 odsto i koliku ulogu