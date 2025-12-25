Dodela Zlatne lopte FSS-a: Laureati Milenković, Kostov i Stojkanović, ovacije za Veljka Paunovića

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Dodela Zlatne lopte FSS-a: Laureati Milenković, Kostov i Stojkanović, ovacije za Veljka Paunovića

Selektorki ženske fudbalske reprezentacije Srbije Lidiji Stojkanović je u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi uručena nagrada Zlatna lopta za najboljeg trenera godine.

Prvi put od osnivanja nagrade, laskavo priznanje za trenera godine u domaćem fudbalu dobila je žena. Stojkanović je prva žena sa UEFApro licencom u srpskom fudbalu. – Godina na izmaku donela je mnogo izazova, povrede, pritisak rezultata, neizvesnost, teška gostovanja, trenutke kad ekipa pada i ponovo se iz pepela rađa. Upravo zato ova nagrada nije samo sportski trofej, ona je simbol upornosti, timske snage i zajedničke vere – rekla je Stojkanović obraćajući se
