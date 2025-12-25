“Prvo sprečiti našu vlast da prizna Kosovo kako bismo se borili protiv novih priznanja”: Kako se vlast ove godine borila za KiM?

Danas pre 1 sat  |  Mladen Ilić
“Prvo sprečiti našu vlast da prizna Kosovo kako bismo se borili protiv novih priznanja”: Kako se vlast ove godine borila za…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas još jednom najavio ofanzivu u pogledu otpriznavanja nezavisnosti Kosova, te najavio da će se Srbija boriti objavljivanjem onog “što ima u sefu”.

Ipak, sudeći po ovogodišnjim rezultatima na ovom polju i novim priznavanjima Kosova, pitanje je kako će to trenutna vlast uspeti da uradi. Ove godine Kosovo se moglo pohvaliti sa četiri nova priznanja njihove nezavisnosti, od strane Kenije, Sudana, Bahama i Sirije. Ova četiri priznanja prva su još od 2021. godine kada je Izrael priznao Kosovo nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma. Nakon prvog priznanja ove godine od strane Kenije, Vučić je najavio da će biti
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kako se vlast ove godine borila za KiM?

Kako se vlast ove godine borila za KiM?

N1 Info pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoIzraelKenijaPriznavanje KosovaBahamiSirijaPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Kako se vlast ove godine borila za KiM?

Kako se vlast ove godine borila za KiM?

N1 Info pre 13 minuta
Čestitke povodom Božića po gregorijanskom kalendaru

Čestitke povodom Božića po gregorijanskom kalendaru

RTV pre 3 minuta
Kurti: Napad na kanal „Ibar-Lepenac“ za cilj imao zaustavljanje protesta u Srbiji

Kurti: Napad na kanal „Ibar-Lepenac“ za cilj imao zaustavljanje protesta u Srbiji

Danas pre 3 minuta
Vučić danas obilazi radove na Novom savskom mostu u Beogradu

Vučić danas obilazi radove na Novom savskom mostu u Beogradu

Blic pre 48 minuta
“Prvo sprečiti našu vlast da prizna Kosovo kako bismo se borili protiv novih priznanja”: Kako se vlast ove godine borila za…

“Prvo sprečiti našu vlast da prizna Kosovo kako bismo se borili protiv novih priznanja”: Kako se vlast ove godine borila za KiM?

Danas pre 1 sat