“Prvo sprečiti našu vlast da prizna Kosovo kako bismo se borili protiv novih priznanja”: Kako se vlast ove godine borila za KiM?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas još jednom najavio ofanzivu u pogledu otpriznavanja nezavisnosti Kosova, te najavio da će se Srbija boriti objavljivanjem onog “što ima u sefu”.

Ipak, sudeći po ovogodišnjim rezultatima na ovom polju i novim priznavanjima Kosova, pitanje je kako će to trenutna vlast uspeti da uradi. Ove godine Kosovo se moglo pohvaliti sa četiri nova priznanja njihove nezavisnosti, od strane Kenije, Sudana, Bahama i Sirije. Ova četiri priznanja prva su još od 2021. godine kada je Izrael priznao Kosovo nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma. Nakon prvog priznanja ove godine od strane Kenije, Vučić je najavio da će biti