Đedović Handanović: U toku pregovori Rusa sa MOL-om o NIS, obratili se OFAK-u

U toku su pregovori ruskih akcionara sa mađarskim MOL-om o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a i tim povodom obratili su se američkom OFAK-u, kako bi NIS dobio operativnu licencu za nastavak rada. "Vlada Mađarske je podržala te razgovore, a i mi ćemo kao Vlada Srbije pružiti podršku, a sve kako bi se pronašlo rešenja za ukidanje sankcija i da se stvore uslovi za dodelu licence za operativni rad", rekla je ministarka.