Laureati FSS za 2025. su Lidija Stojkanović i Nikola Milenković

Lidija Stojkanović, selektorka ženske fudbalske selekcije Srbije i Nikola Milenković, kapiten "orlova" i defanzivac Notingem Foresta laureati su Fudbalskog saveza Srbije za 2025. godinu.

Na gala svečanosti u Sportskom centru Stara pazova,, FSS je dodelio Zlatne lopte najuspešnijima u 2025. godini. Bili su prisutni svi čelnici našeg Saveza, od predsednika Dragana Džajića, generalnog sekretara Branka Radujka, preko selektora Veljka Paunovića, do gostiju iz fudbalskog sveta iz cele zemlje. Sve prisutne je prvo pozdravio predsednik Dragan Džajić: "Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim. Kada govorimo o nagrada, govorimo o radu, odricanju, o